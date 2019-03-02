Genç muhtar adayı Ersin Erçetin; “Tekeler'e hizmet yağacak”

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesinin en genç muhtar adayı Ersin Erçetin, yaklaşan yerel seçimler öncesinde projelerini mahalle halkıyla paylaştı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesinde ikamet eden 32 yaşındaki Ersin Erçetin, Tekeler'in sorunlarına kayıtsız kalmamak ve vatandaşların yaşam standardını yükseltmek için muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde afiş ve broşürler hazırlayarak projelerini mahalle halkıyla paylaşan genç muhtar adayı Erçetin, “Devlet kurumları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri arasında köprü görevi görerek Tekeler'in temel sorunlarının çözülmesine katkı sağlamak istiyorum. Tekeler, bölgemizin en büyük mahallesi ama yeterli hizmeti alamıyor. Ayrıca mahallemizin birçok sorunu var. Ben de bu sorunları çözmek ve Tekeler halkını, daha fazla hizmetle buluşturmak için bu göreve talip oldum. İnşallah Tekeler'e hizmet yağacak” dedi.

“Sorunlarımızı hep birlikte çözelim”

Sözlerinin devamında projelerinden söz eden Erçetin, Karpuzlu-Tekeler yolunun genişletilmesi başta olmak üzere mahalleyi ilgilendiren tüm yolların bakımı ile yayla ve zeytinlik yollarının beton ya da asfaltlanması için gayret göstereceğini söyledi. Erçetin, mahalleyi ilgilendiren sorunları toplum olarak hep birlikte çözülmesi gerektiğini savundu.

“Su sorunu ve göletin takipçisi olacağız”

Tekeler mahallesinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla ilave su depoları ve sondaj çalışmalarının yapılmasını sağlamak istediğinin altını çizen Erçetin, Karpuzlu'da göleti olmayan tek mahallenin Tekeler olduğuna dikkat çekti. Tekeler'in gölet sorunun çözüme kavuşması için çaba sarf edeceğini belirten Erçetin, “Gerek içme suyu gerek göletin takipçisi olacağız”. dedi.

“Tekeler'e düğün salonunu kazandıracağız”

Tekeler halkının cemiyetlerini büyük ve geniş bir alanda yapabilmesi için Kapalı Düğün Salonunun ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erçetin, “Mahalle halkının cemiyetlerini güvenli ve misafirlerini rahat ağırlayabileceği modern bir düğün salonunu Tekeler'e kazandırmak istiyoruz.” dedi.

“Tekeler'i yayla turizmine açacağız”

Tekeler mahallesinin potansiyeli ve coğrafi konumunun yayla turizmine çok müsait olduğunu ifade eden Erçetin, “Yaylalarımızı elektrikle buluşturacağız. Ayrıca yayla turizmi kapsamında yürüyüş yolları ile konaklama yerleri yapacağız.” şeklinde konuştu.

“Her şey Tekeler için”

Her şey Tekeler için diyerek yola çıktığını söyleyen genç muhtar adayı Erçetin, Tekeler halkının sosyal aktivitesine büyük önem verdiğini ifade etti. Mahalle halkının ailesiyle zaman geçirebileceği, misafirlerini ağırlayabileceği ve içinde çocuk parkının da bulunduğu bir parkın Tekeler'de hizmete girmesi için çalışacağını dile getirdi.

“Her zaman çiftçimizin ve arıcılarımızın yanındayız”

Erçetin, Tekeler mahallesinde çiftçiliğin yoğun bir şekilde yapıldığına dikkat çekerek çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenleneceğini ifade etti. Bunun yanı sıra arıcılığın Tekeler'de önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Erçetin, arıcılara yönelik konaklama yerleri yapılması ve arıcıların bal tanıtımını yapabilecekleri bir festivalle ürünlerini değerlendirmelerinin önünü açmak istediklerini “Her zaman çiftçimizin ve arıcılarımızın yanındayız.” sözleriyle ifade etti.

Erçetin, sözlerinin devamında Tekeler'de yaşayan vatandaşların devletin vermiş olduğu tarımsal ve hayvansal desteklerden yeterince faydalanamadığına dikkat çekti. Mahalle halkının tapudan kaynaklı desteklerde sorun yaşadıklarının altını çizen Ersin Erçetin, bu sorunların giderilmesi için ilgili birim ve kurumlarla çalışma içinde olacağını söyledi.

Erçetin'den eğitime ve spora destek

Öte yandan projelerinde eğitim ve spora da geniş yer veren Ersin Erçetin “Tekeler'de öğrenim gören öğrencilere yönelik başarı gösterdikleri spor dallarında daha iyi eğitim almaları ve okulumuzu çeşitli yarışmalarda temsil etmeleri için ‘Kapalı Spor Sahası' projesini hayata geçirmek istiyoruz.” diyerek eğitim ve spora katkı sunacağını belirtti.

“Tekeler'e huzur ve güven sağlayacağız”

Tekeler'in genç muhtar adayı Ersin Erçetin, mahallesinde yaşanan güvenlik ve hırsızlık sorunlarına dikkat çekerek “Mahallemin ciddi bir güvenlik ve hırsızlık zafiyeti var. Bu nedenle Tekeler halkının can ve mal güvenliğini korumak amacıyla mahallenin giriş-çıkış ve gerekli duyulan noktalarına güvenlik kamerası takılması gerekiyor. Seçildiğimiz takdirde bu sorunu çözmek ve takibini yapmak görevimizdir. Ekibimle birlikte Tekeler'e huzur ve güven sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Tekeler'e bankamatik

Tekeler mahallesinde yaşayan vatandaşın bankayla olan işleri için ilçeye sürekli gittiklerini hatırlatan Erçetin, “Tekeler mahallesinde bir bankamatiğe ihtiyaç var. Vatandaş, bankayla olan işleri için ilçe merkezine gitmek zorunda kalıyor. Vatandaşa kolaylık olması açısından Tekeler mahallesine bankamatik kazandırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Ersin, destek istedi

Genç muhtar adayı Ersin Erçetin, sözlerinin sonunda “Bu görev üretmek ister, cesaret ister, emek ister. Yapmaya çalışacağımız hizmetler sevgiyle, sabırla, şükürle ve şerefimizle olacaktır.” diyerek tüm mahalle halkının desteğini istedi.

Ersin Erçetin Kimdir?

1987 yılında Tekeler'de doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden mezun oldu. Birçok firmada bilgisayar uzmanı olarak çalıştı. Son olarak Karpuzlu Belediyesinde çalışan Erçetin, muhtar adaylığı için belediyedeki görevinden istifa etti.