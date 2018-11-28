Genç üniversiteliler lösemi hastası çocukların yüzünü güldürdü

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'nin aktif topluluklarından Maskesiz Gülücükler Topluluğu ve Tıp Öğrencileri Topluluğu, düzenledikleri etkinliklerle lösemi hastalığına, kan bağışına, meme ve akciğer kanserine dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Tıp Öğrencileri Topluluğu, Forum Aydın Alışveriş Merkezi'nde meme ve akciğer kanserine farkındalığı arttırmak amacıyla "Bir çiçek ver, farkındalık oluştur" sloganıyla etkinliklerini gerçekleştirdi. Öğrenciler, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın (KAHEV) destekleriyle aldıkları 300 karanfili, pembe ve beyaz kurdeleleri vatandaşlara dağıttı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Topluluk Başkanı Bahadır Haytabey, “Pembe kurdele meme kanseri farkındalığını temsil ederken, beyaz kurdele akciğer kanseri farkındalığını temsil ediyor. Oldukça verimli ve renkli geçen etkinliğimizde yaklaşık 600 vatandaşa ulaştık. Bu etkinliğimizle artık 600 kişi meme ve akciğer kanserinin ne olduğunu biliyor.” diye konuştu.

Haytabey, etkinliklerinin devam edeceğini ve daha fazla insana ulaşmak istediklerini söyledi.

Maskesiz Gülücükler Topluluğu ise, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde yatan hasta çocukları ziyaret ederek çocuklarla bir süre sohbet etti. Topluluk Başkanı Harun Küçükballı, lösemi hastalığına dikkat çekmek ve çocuklara moral vermek amacıyla etkinlik düzenlediklerini vurguladı.

Tıp Öğrencileri Topluluğu, bir diğer etkinliğinde ise Kızılay Aydın Şubesi ile farkındalığı arttırmak amaçlı kan bağışı düzenledi. Haytabey, “Tıp öğrencileri olarak kan vermenin anlık değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz; öneminin de farkındayız. Birlikte el ele verip emek veren tüm arkadaşlarımıza ve okulumuza gelmeyi kabul eden, etkinliğimizin gerçekleşmesini sağlayan Kızılay ekibine iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Topluluk Danışman Prof. Dr. M. Dinçer Bilgin bu farkındalığa, kan bağışlayarak katkı yaptı. Topluluğun çalışmalarıyla 186 ünite kan toplandı.