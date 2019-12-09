Genç veteriner hekimlerden Sakız koyunu çiftliğine ziyaret

Çine Çaparı ve Sakız koyunlarıyla Honamlı keçilerine ev sahipliği yapan Türkiye'deki tek işletme olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Sakız Koyunu Çiftliği bilimsel çalışmalarla da öne çıkıyor. Başkan Çerçioğlu'nun kurduğu Sakız Koyunu Çiftliği bilimsel çalışmalara da yardımcı oluyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri hocalarıyla birlikte çiftliği ziyaret ederek hem derslerini burada yaptı hem de hayvanları inceleme fırsatı buldu.

Çiftlikte derslerinin bir bölümünü yapan 3. sınıf öğrencilerine hocaları tarafından iki gün boyunca çiftlikteki hayvanların özellikleri anlatıldı. Hayvanların yaş tayinleri ve karakteristik özellikleri uygulamalı olarak gösterilirken, süt sağım işlemi, yem hazırlanması, yemlemenin nasıl yapıldığı da yine çiftlik personeli veteriner hekimler tarafından anlatıldı.

Bunun yanı sıra çiftliğin veteriner hekimleri tarafından hayvanların verimliliklerini izlemek için yapılan soy takibi ve hastalıklara karşı uygulanan prosedürler de gösterildi. Ayrıca öğrencilere "Aile Tipi Koyunculuk” projesinin amaçları ve projenin hedefleri anlatıldı.

Öğrenciler, Sakız Koyunu Çiftliği'ni açarak hayvan genlerini koruduğu, gelecek nesillere aktarılmasına vesile olduğu ve uygulamalı olarak işledikleri ders için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.