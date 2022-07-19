Gençler, Aydın'da ücretsiz konaklayacak

Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak bilinen Aydın'a gelen gençler, 'Seyahatsever Projesi' çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek olup, 15 Temmuz'da başlayan proje çerçevesinde Aydın'daki yurtlara ilk 3 günde 388 gencin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, ören yerleri ve doğal güzellikleri ile genç misafirlerini bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Seyahatsever Projesi ile gençler, Aydın genelinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilecek. Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen proje, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra deniziyle de cazibe merkezlerinden olan Aydın, kapılarını genç misafirlerine açarken, 15 Temmuz itibariyle başlayan projeye gençlerden ilgi yoğun oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtlarına projenin başladığı 3 gün içerisinde toplam 388 genç rezervasyon yaptırdı. Proje çerçevesinde Aydın genelinde hizmet veren Güzelhisar, Gül Çiçek Hatun ve Kuşadası öğrenci yurtları gençler için hazırlanırken, toplam 65 genç konaklamak için Aydın'ı tercih etti.

Kuşadası en çok tercih edilen yer oldu

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler, Aydın'da seçilen KYK yurtlarında ücretsiz bir şekilde konaklayabilirken, gençlerin en çok tercih ettiği yer ise Kuşadası Öğrenci Yurdu oldu. İlk 3 gün içerisinde 192 kişilik kapasitesi bulunan Kuşadası Yurdu'na 370 genç rezervasyon yaptırdı.