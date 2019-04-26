Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Didim'de yapıldı

Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Aydı'nın Didim ilçesinde gerçekleştirildi. Şampiyona'da dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası 23-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Didim'de gerçekleştirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Didim spor salonunda gerçekleşen şampiyonaya erkeklerde 484 ve kadınlarda 310 sporcu olmak üzere toplam 794 sporcu katıldı. Şampiyonanın açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Türkiye Halter Federasyonu başkanı Taner Taşpınar, Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, Aydın Gençlik ve Spor il Müdürü Ökkeş Demir, daire amirleri ve Didim'deki spor camiası katıldı. Tören sporcuların seremonisi geçişiyle başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal Marşı okundu.

Açılışta ilk konuşan Aydın Gençlik ve Spor il Müdürü Ökkeş Demir 1956 yılında kurulan halter federasyonunun 1986'de Naim Süleymanoğlu'nun Avustralya'dan Türkiye'ye iltica etmesiyle bir şeylerin değiştirdiğini belirterek, “Halter bugün bir noktaya geldiyse bunun sebebi Naim Süleymanoğlu'dur. Gençler sizin için bir hedef varsa hedefiniz Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi bir çok isimler olmaktır. 2020'de Tokyo olimpiyatlarında bunu taçlandırmamız lazım. Biz Aydın'da ne yaptık; Ayşegül Çakıl adlı sporcumuz dünya şampiyonu oldu. 5 erkek sporcumuzu milli sporcu olarak spor camiamızı hediye ettik. İlimizde yaklaşım 1000 tane dezavantajlı kardeşimize spor yaptıracağız. Sporun tabana yayılması ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi noktasında çalışıyoruz. Sayın valim bu konuda bize destek oluyor, babacanlık yapıyor deniz feneri oluyor” dedi.

Türkiye Halter Federasyonu başkanı Taner Taşpınar ise Gençler kulüpler Türkiye şampiyonasının destek olan herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. Taşpınar, “Kulüplerin destekleriyle ayakta durabiliyor. 2013'te göreve geldim; ortada milli takım yok, doping skandalları var. Ardından 12 yıl sonra olimpiyat birincisi çıkardık. Diğer konu Mart ayında Amerika'da yıldızlar dünya şampiyonasında 20 madalya çıkardık. Büyük başarı elde ettik. Nisan ayında Gürcistan Batum'da büyükler Avrupa şampiyonasında 3 altın 4 gümüş 5 bronz aldık. Çok iyi gidiyoruz. Arjantin'de gençlik olimpiyatlarında Türkiye 11 altın madalya aldı; 4'ünü haltercilerimiz aldı. Büyük başarıydı. Bu başarıları arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise yüzlerce sporcuyu Aydın'da ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, “Günümüzde spor sadece spor'dan ibaret değil. Bunu aşan ve başka boyutları aşan şekle erişmiş durumda; uluslar arası platformda ne kadar çok sporcunuz varsa tüm dünyaya “Bakın gençlerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz, sağlıklı, sportmen, güçlü kuvvetli ve bayrağını göndere çeken gençler yetiştiriyoruz, ayağınızı denk alın” mesajını veriyoruz. Her kim bizim al bayrağımızı göndere çektiriyorsa hepsi alnından öpülesi insanlardır, ülkemizin geleceğidir. Naim süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesi ve onun halter dünyadaki şöhretiyle Türkiye'ye iltica etmesi ve kendi köküne sahip çıkması aynı zamanda 70 yıllık zulüm düzeninin de habercisiydi. Naim bunun işaret fişeğiydi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu şansta haltercilerimize güldü; onun açtığı yolda haltercilerimiz ilerledi ve daha iyi noktalara geldi” dedi.

Konuşmaların ardından şampiyonada kendi sıkletlerinde ilk 3'e giren sporculara madalyaları verildi. Ardından Halter federasyonu başkanı Taner Taşpınar, şampiyonaya katkı sunan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e ve Didim ilçe protokolüne teşekkür plaketi verdi.