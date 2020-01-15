İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler Sarıkamış şehitlerini ‘Beyaz Hüzün' filmi ile andı

AYDIN (İHA) – Aydınlı gençler, ecdadının çetin kış şartlarında ve muharebede verdiği mücadeleyi izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.


Aydın Gençlik Merkezinin, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümü münasebetiyle planladığı ve gençlerde bu değerli fedakarlığın bilincini oluşturmak amacıyla Aydın ilimize özel olarak getirtilen Beyaz Hüzün filmi izletildi.


Kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmak için zorlu bir mücadeleye girişen, Balkan Harbine katılan ve Sarıkamış Harekatı için yola koyulan bir kahramanın hikayesi olan “Beyaz Hüzün” filmini, toplam 488 genç izledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sinemaya gelen gençlerle bir arada bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden İl Müdürü Fillikçioğlu, Bakanlığının planladığı gibi gençlerin ecdadına verdiği değeri ve o kutsal ruhu paylaştığını görünce, çalışmanın amacına ulaştığını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.