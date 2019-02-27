Gençler Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler (Kadın-Erkek) Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Kuşadası Belediyesi Yüksel Alkışlı Spor Tesislerinde başladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba günü başlayan ve 05 Mart 2019 Pazar günü bitecek olan Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonasında mücadele eden 16 takım ve 288 sporcuya Aydın ile ev sahipliği yapıyor.

Kadın ve erkekler kategorisinde 8'er takımın katıldığı Türkiye Şampiyonasında 8 takım içerisinde başarılı olan 4 takım cumartesi günü yarı final müsabakalarında ter dökecek. Yarı final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden takımlar Pazar günü final maçlarını oynamaya hak kazanacak.

Şampiyonanın İlk Maçları Nefes Kesti

Türkiye Şampiyonasının erkekler kategorisindeki ilk maçında karşı karşıya gelen İstanbul TFF Meral – Celal Aras Spor Lisesi ile İstanbul İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan ve 1-1'lik skorla tamamlanan müsabaka sonucunda penaltılarda İstanbul İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibini 5-6'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Erkeklerin ikinci maçında ise Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi ile Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi arasında oynanan müsabakanın sonucu 1-1'lik skorla tamamlanmasının ardından penaltı atışlarında Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi rakibin 5-6'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Kadınlar kategorisinin ilk maçında ise Erzincan Spor Lisesi ile Giresun Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Bu müsabakada gol sesi çıkmazken karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı ve penaltı atışlarında Giresun Spor Lisesi rakibi Erzincan Spor Lisesi'ni 2-3'lük skorla mağlup ederek ilk galibiyetini almış oldu.

Kadınların ikinci maçında Zonguldak Ereğli Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi karşı karşıya gelerek maçın sonucunda sevinen taraf 1-2'lik skorla Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi oldu.