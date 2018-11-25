Gençlerden AK Parti'li Erürker'e büyük ilgi

Germencik, Çine ve Efeler ziyaretlerinde vatandaşlardan ilgi gören AK Parti Aydın büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker, Aydınlıların yerel seçimler sonrası beklentileri dinledi.

Mart ayından yapılacak yerel seçimler öncesinde çalışmalarını ilçe ziyaretleriyle sürdüren AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, sabah saatlerinde Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Mahallede özellikle gençlerin ilgisiyle karşılaşan Hakan Çağlar Erürker ardından AK Parti Germencik ilçe teşkilatına uğradı. Partililerle yaklaşan yerel seçimler üzerine istişarelerde bulunan Erürker programını Çine'de sürdürdü. Çineli esnafları dolaşan ve vatandaşlarla birebir temas kuran Erürker “Esnaflarımız başımızın tacıdır. Her zaman esnafımızın yanlarında olacağız” mesajı verdi.

Hakan Çağlar Erürker, Çine'deki ziyaretlerinin ardından AK Parti Efeler Gençlik Kolları'nın misafiri oldu. İlçe teşkilatında düzenlenen programa katılarak AK Partili gençlerin sorularını yanıtlayan Erürker, siyaset ve yerel yönetimlerin çalışmaları konusundaki fikirlerini gençlere aktardı. AK Parti'nin yerel yönetim vizyonunun Türkiye'nin geleceği için öneminden bahseden Erürker, yerel seçimler sonrasında göreve gelmelerinin ardından Aydın'da hayata geçirmek istediği çeşitli projelerini gençlerle paylaştı.