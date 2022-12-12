Gençlerin gözdesi Efeler'in Kitap Kafeleri oldu

Efeler halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın yedincisini Fatih Mahallesi'nde faaliyete geçirdiği Kitap Kafeler, gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'nda geçtiğimiz hafta törenle hizmete açılan 7'nci Kitap Kafe, ders çalışmak ve kitap okumak isteyen gençlere ev sahipliği yapıyor. Efelerli gençlerin yer bulabilmek için çok erken saatlerde kapılarında sıraya girdiği Kitap Kafelerin sayılarını artırmak için söz veren Başkan Atay, çok kısa zaman içinde 8'inci kitap Kafe'nin Çeştepe Mahallesi'nde hayata geçeceğini müjdeledi.

Kütüphanesi Efelerli vatandaşların bağışladığı kitaplarla oluşan Kitap Kafelerle ilgili bilgi veren Başkan Mehmet Fatih Atay, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli bir ortamda ders çalışabilecekleri, ücretsiz internet bağlantısı aracılığıyla özgürce bilgiye erişebilecekleri, binlerce kitabın ve ikramların bulunduğu, konforlu, daha da önemlisi 'öğrenci dostu' mekanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Kitap Kafelerimiz daha çok öğrencinin, gencin ve Efelerli hemşerilerimizin; eşit, adil ve konforlu bir ortamda kaynaklara erişimine ve zamanlarını en faydalı şekilde kullanmalarına destek olacak. Gençlerimiz ve Efeler'imiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.