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Gençlerin kar isteğini, Gençlik Spor Müdürlüğü yerine getirdi

Aydın’lı gençlerin sosyal medya aracılığıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’ndan kar ile buluşma isteği yerine getirildi.

Aydın'lı gençlerin sosyal medya aracılığıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'ndan kar ile buluşma isteği yerine getirildi.


Pandemi nedeniyle evde sıkılan gençler, sosyal medya aracılığıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na kara hasret kaldıklarını, ilk kar deneyimini yaşamak istediklerini dile getirerek kar ile buluşacak bir etkinlik istedi. Bu çağrılara sessiz kalamayan Fillikçioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Kayak Federasyonu ile iletişime geçerek gençleri mutlu edecek, kar ile buluşturacak bir etkinlik düzenledi ve bu haberi gençlere yine sosyal medya aracılığıyla duyurdu.


“Kayak merkezinde doyasıya eğlendiler”


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ulaşımını sağladığı, Aydın Kayak İl Temsilcisi Sedat Oto'nun da katılımı ile Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Nikfer Kayak Merkezinde gençler kar ile buluştu. Kayak yapan, yürüyüş yapan ve kartopu oynayan gençler doyasıya eğlendi.


Sosyal medya aracılığıyla başlayan etkinlik yine sosyal medya aracılığıyla son bulurken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na geçirdikleri güzel vakit için teşekkür ettiler.

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