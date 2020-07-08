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Gençlik Kampı başvuruları devam ediyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gençlik kampına kayıtlar devam ediyor.


Kovid-19 pandemisi sonrasında başlayan normalleşme süreci, tüm ülkede olduğu gibi Aydın'da da devam ediyor. Alınan önlemler ile birlikte birçok etkinlikler de başlarken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde her yıl gerçekleştirilen Gençlik Kampı da, kapılarını gençlere açmaya devam ediyor. Her yıl yüzlerce genci, bir araya getirerek sporun ve doğanın önemini aşılayan Efeler Gençlik Kampı'nın 14-15 yaş kategorisi için başvuruları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen kampa katılmak isteyen gençler, Aydın Gençlik Merkezi'ne gelerek başvuruda bulunabilecek.

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