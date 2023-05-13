Gençlik Kampı'nda kalan depremzede ailenin bebek mutluluğu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Depremi'nin ardından Aydın'a gelen Dolu çifti, ilk çocukları Eylül'ü misafir edildikleri Aydın gençlik Kampı'nda kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yaşadıkları Kahramanmaraş'tan ayrılarak 13 Şubat'ta Aydın'a gelen Seyfi - Sultan Dolu çifti, yaşadıkları zor günlerin ardından dünyaya gelen bebeğiyle yeni bir hayata başlangıç yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın Efeler Gençlik Kampı'na yerleşen Sultan Dolu, hamileyken yaşadığı deprem felaketinden kurtularak geldiği Aydın'da bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. İlk çocuklarını kucaklarına alan Dolu çiftinin mutluluğu gözlerinden okunurken, kendilerine sahip çıkan Aydınlılara ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.