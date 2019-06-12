Gençlik Merkez,i Aydın'ın tek Eurodesk temas noktası oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Aydın Gençlik Merkezi Aydın'ın tek Eurodesk temas noktası oldu.

Aydın Gençlik Merkezi tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na yapılan Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamındaki başvurusu kabul edilerek Aydın'ın tek yetkili Eurodesk temas noktası unvanının sahibi oldu.

Eurodesk Nedir?

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. 35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.