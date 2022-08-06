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Gençlik Merkezi Kütüphanesi gençleri bekliyor

Aydınlı gençlerin talebi üzerine hizmete giren Gençlik Merkezi Kütüphanesi, gençlerini bekliyor.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aydın Gençlik Merkezi, gençlerin adresi olmaya devam ediyor. 12-29 yaş aralığındaki gençlerin istek ve ihtiyaçları için çalışmalar yürütülüyor. Gençlerin ücretsiz çay alarak ücretsiz kitap alıp okuyabildikleri Kitap Kafe'nin ardından, Aydın Gençlik Merkezi yetkilieri gençlerin talebini geri çevirmedi. Gençlerin talebi üzerine merkez binası içerisinde kütüphane açıldı. Aydın Gençlik Merkezi binası içerisinde gerçekleştirilen tadilat ile oluşturulan 200 metrekare alana sahip olan kütüphane, gençlerin ücretsiz olarak kitap edinebilmesinin yanı sıra, ders çalışabilecekleri nezih bir ortama kavuştu. İçerisinde birçok türde kitabın bulunduğu kütüphane, Aydınlı gençleri bekliyor.

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