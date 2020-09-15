Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde HES kodu uygulaması başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde HES (Hayat eve sığar) kodu uygulaması başladı.

Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sporcuların ve vatandaşların sağlığı için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı il ve ilçe müdürlüklerine, gençlik merkezlerine, yurtlara ve tüm spor salonlarına girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacağı açıklandı.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar, SMS veya E -Devlet üzerinden edindikleri HES kodu ile gençlik spor kuruluşlarına girebilecek.