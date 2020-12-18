İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Led ekranlı billboard kuruldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önüne led ekranlı billboard kurulumu yapıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulumu yapılan led ekran ile İl Müdürlüğünün eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif proje ve faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması amaçlanıyor.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “İl Müdürlüğü hizmet binamız, Bakanlığımız tarafından kurulan dış mekan led ekranlı billboard ile modern bir görünüme kavuştu. Her şey gençlerimiz için. Desteklerinden dolayı Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.