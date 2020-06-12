Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Korona virüs tedbirlerine devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede yer alan spor merkezlerine korona virüs tedbirleri kapsamında malzeme desteği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınına karşı normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ilçe müdürlüklerimize, yurt müdürlüklerimize, kapalı spor salonlarımıza, sporcu eğitim merkezlerine temiz ve kurallara uygun şekilde çalışabilmeleri için maske, eldiven, ateş ölçer, dezenfektan ve benzeri malzemelerin dağıtımı yaptık” denildi.