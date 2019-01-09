Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir'den anlamlı hediye

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, bedensel engelli milli sporcu Berkay Uslu'ya spor sandalyesi hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor sandalyesini İl Müdürü Demir, milli sporcu Berkay Uslu'ya takdim etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin tüm illerine dağıtılan profesyonel spor sandalyesi Aydın'da U19 Basketbol Milli Takım Sporcusu Berkay Uslu'ya verildi.

Aynı zamanda Aydın Genç Efeler Spor Kulübü sporcusu olarak spor hayatına bedensel basketbol branşında devam eden Berkay Uslu hediyeden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'e teşekkür etti.

“Daha İyi Başarılar Elde Edecektir”

İl Müdürü Demir, milli sporcu Berkay Uslu'nun yeni profesyonel spor sandalyesi ile daha iyi başarılar elde edeceğini belirtti. Demir “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından dağıtılan spor sandalyesini Aydın'da başarılı milli sporcumuza takdim ettik. İnanıyoruz ki müsabakalarda çok daha iyi performans gösterecektir. Aydınımızı ve ülkemizi milli takım seviyesinde temsil eden sporcumuza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.