İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu'dan tedbirli toplantı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, aylık yapılan ilçeler arası değerlendirme toplantısını video konferans sistemiyle gerçekleştirdi.


İl Müdürü Fillikçioğlu, 17 spor ilçe müdürü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait video konferans sistemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen video konferans toplantısında pandemi döneminde gerçekleştirilen online sportif faaliyetler ve yeni sezon yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıldı.


“Online Faaliyetlere Tüm Hızıyla Devam Ediyoruz”


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Uzman antrenörlerimiz tarafından kurumumuza ait sosyal medya hesapları aracılığıyla gerçekleştirilen sportif faaliyetlere tüm hızıyla devam ediyoruz. Online sportif etkinliklerin yanı sıra antrenörler sporculara evlerinde yarışmalar düzenleyerek hareketli ve sağlıklı bir pandemi dönemi geçirmelerini sağlıyor. Yapılan yarışmalar sonucunda ise derece elde eden sporculara madalyalarını evlerine gönderiyoruz.


Merkez ve ilçe antrenörlerimiz bu çalışmaları gerçekleştirerek gençlerimizi evde kaldıkları süre zarfında hareketsiz kalmamalarını için çalışmalar yapıyor. Bu hususta emeği geçen şube müdürlerimize, ilçe müdürlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.