Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu'dan tedbirli toplantı

İl Müdürü Fillikçioğlu, 17 spor ilçe müdürü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait video konferans sistemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen video konferans toplantısında pandemi döneminde gerçekleştirilen online sportif faaliyetler ve yeni sezon yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıldı.

“Online Faaliyetlere Tüm Hızıyla Devam Ediyoruz”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Uzman antrenörlerimiz tarafından kurumumuza ait sosyal medya hesapları aracılığıyla gerçekleştirilen sportif faaliyetlere tüm hızıyla devam ediyoruz. Online sportif etkinliklerin yanı sıra antrenörler sporculara evlerinde yarışmalar düzenleyerek hareketli ve sağlıklı bir pandemi dönemi geçirmelerini sağlıyor. Yapılan yarışmalar sonucunda ise derece elde eden sporculara madalyalarını evlerine gönderiyoruz.

Merkez ve ilçe antrenörlerimiz bu çalışmaları gerçekleştirerek gençlerimizi evde kaldıkları süre zarfında hareketsiz kalmamalarını için çalışmalar yapıyor. Bu hususta emeği geçen şube müdürlerimize, ilçe müdürlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.