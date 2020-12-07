Genel Sekreter Yamen, Korona virüse yakalandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen'in Korona virüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Yamen şu ifadeleri kullandı; "Birkaç gündür devam eden şikayetlerim nedeniyle bugün yapılan tetkikler neticesinde Covid-19 teşhisiyle tedavi sürecim başladı. Desteklerini esirgemen ve tedavim süresince esirgemeyeceğine emin olduğum tüm sağlık camiasına teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın sağlıkla kalması ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."