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Genel Sekreter Yamen, Korona virüse yakalandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen Korona virüse yakalandı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen'in Korona virüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Yamen şu ifadeleri kullandı; "Birkaç gündür devam eden şikayetlerim nedeniyle bugün yapılan tetkikler neticesinde Covid-19 teşhisiyle tedavi sürecim başladı. Desteklerini esirgemen ve tedavim süresince esirgemeyeceğine emin olduğum tüm sağlık camiasına teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın sağlıkla kalması ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."

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