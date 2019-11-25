Gerçek Kuşadalılar Grubu, Ada Göl'de bir araya geldi.

Sosyal paylaşım sitelerinde aktif olan Gerçek Kuşadalılar Grubu üyeleri, Ada Göl'de piknik düzenledi.

İnternet üzerinden oluşturulan etkinliğe Gerçek Kuşadalılar Grubu Kurucu Üyesi Cafer Gökçen, çok sayıda grup üyesinin yanı sıra eski Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan ve Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım katıldı.

Kasım ayının son günlerinde hava sıcaklığının 22 dereceyi göstermesiyle grup üyeleri sabahın erken saatlerinde piknik alanına akın etti. Renkli görüntülerin sergilendiği etkinlikte Tayfun Fırtına sahne alırken, kalabalık doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Gerçek Kuşadalılar Grubu Kurucu Üyesi Cafer Gökçen, “Kurulma amacımız Kuşadası'nda yaşayan kaybolmuş sakinlerimizi bir araya getirerek lakaplarımızla geçmişi hatırlamak. Siyasi veya ticari bir oluşum değiliz. Gelen tüm dostlarımı buradan selamlarken etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.