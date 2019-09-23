‘Geri Dönüşüm İçin Bisikleti Pedalla' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

Ankara'da faaliyet gösteren Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Erasmus Plus programı tarafından desteklenen ‘Geri Dönüşüm İçin Bisikleti Pedalla' projesi açılış toplantısı yapıldı.

İspanya, Polonya, Slovakya, Litvanya, Estonya ve Romanya'nın ortak olduğu 23-28 Eylül tarihleri arasında uygulanacak olan ‘Geri Dönüşüm İçin Bisikletini Pedalla' projesinin tanıtım toplantısı Efeler Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımı ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında Türkiye'ye gelen katılımcılar, buradaki akranlarıyla birlikte pedal çevirerek Aydın'ın çeşitli ilçelerini gezip, geri dönüşümün önemine dikkat çekecek.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Proje hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, projenin amacının Aydın'da sürdürülebilir yaşam geri dönüşüm ve bisiklet kullanımının önemi hususlarına yerel halk ve karar vericilerin dikkatini çekerek farkındalık oluşturmak olduğu kaydedildi.

Programın açılış konuşmasını yapan, Ankara Aydınlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Apaydın derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, “İlimizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak için 11 kez ‘Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri' etkinliği düzenledik. Aydın'ı tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu projede Aydın Kulüpler etkinliği içerisinde gençlerimiz yer almakta. Bu gençlerimiz proje hazırlama konusunda bir eğitim aldılar. Bu projenin ismi Geri Dönüşüm İçin Bisikletini Pedalla. Bu proje ile amacımız geri dönüşüm konusunda sürdürülebilir yaşam konusunda yerel yönetimlerde farkındalık oluşturmak. Ayrıca ilimizin taraihi turistik ve ören yerlerinin tanıtımı, el sanatları ve sanayi yönünden de tanıtımını sağlamış olacağız. 7 gün sürecek olan bu projenin içerisinde bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, Dernek Başkan Yardımcısı Arzu Akar, Erasmus Plus programı konusunda bilgi verdi. Proje ortağı ülkelerden gelen katılımcılar kendilerini tanıtarak, projeye niye dahil oldukları konusunda bilgilendirmede bulundular.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise programda yaptığı konuşmada, Aydın'ı tanıtıcı bilgiler verdikten sonra, “Bu program iki anlamda çok önemli. Medeniyetler tarihi insan ile doğa arasındaki mücadelenin tarihidir. İnsan sürekli doğaya hakim olmaya egemen olmaya çalışmıştır. Son yüzyıla gelinceye kadar bu mücadele dengeli bir şekilde yürümüştür. İnsan son yüzyıla gelinceye kadar, doğanın kendisine verdiği maddeleri materyalleri çok fazla dönüştürmeden kullanmayı yeğlemiştir. Ancak son yüzyılda insanların inorganik maddeler kullanmaya başlanması hem de fosil yakıtları keşfetmesi ile birlikte doğayla olan mücadelede insanoğlu doğayı tahrip edecek kadar doğaya hakim olmaya başlamıştır. Bu öyle bir mücadele ki çok önemli paradokslarda söylendiği gibi, ‘Bu mücadeleyi kazanırsak kaybedeceğiz.” Hem fosil yakıtların azaltılması, hem de geri dönüşüm açısından bu program çok önemli ve değerli bir programı gerçekleştiriyorlar. Ben bu programda yer alan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program sonunda Ankara Aydınlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Apaydın tarafından Vali Yavuz Selim Köşger'e teşekkür plaketi takdim edildi.