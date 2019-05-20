Germencik, 19 Mayıs fener alayı ve gençlik konseriyle coştu

Germencik Belediyesi'nce 19 Mayıs'a özel düzenlenen fener alayı ve gençlik konserine Germencikliler büyük katılım gösterdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Germencik Belediyesi tarafından iftardan sonra fener alayı düzenlendi. Germencik Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Belediye Başkanı Fuat Öndeş de, vatandaşlarla beraber fener alayına katıldı. Vatandaşlar meşaleler ve marşlarla fener alayına eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonunda halk oyunları ekipleri zeybek oynadı.

Gençlik Konseri Germenciklilere unutulmaz bir gece yaşatırken Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünün bize denk gelmesi ayrı bir onur ve şeref. Rabbim bu ülkeye nice yüzyıllar nasip etsin, bizler de bunu şeref ve şanla kutlayalım. Memleket her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.