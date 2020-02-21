Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş muhtarlarla bir araya geldi

Germencikli muhtarlarla sık sık bir araya gelen ve toplantılar düzenleyen Belediye Başkanı Öndeş, bu kez muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Germencik'e dair yapılan yatırımları değerlendiren Öndeş, yapılması planlanan projelerden bahsetti. Muhtarların görüş, öneri ve beklentilerini dinleyerek yapılması gerekenler konusunda fikir birliği ve koordinasyonun önemine değinerek her biriniz birer başkan yardımcısısınız ilçemizi güzel yerlere hep beraber taşıyacağız ifadesini kullandı. Öndeş kahvaltının ana gündemlerinden birisi olan ve yeni kurulan Germencik Üretim, Pazarlama ve İşletme Kooperatifi GERKOOP'a dair önemli açıklamalarda bulunarak tüm muhtarları destek olmaya çağırdı.

Önemli konuların ve projelerin değerlendirildiği kahvaltıda muhtarların Germencik'in yükselişi ve geleceği için önemli birer kurum olduğuna dikkat çeken Öndeş, şunları kaydetti:

“İlçemize yönelik önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. İNYA markamız uluslararası alanda fuarlarda boy gösteriyor. Selatin Organik Köy Pazarı'nın başarısı artık hepinizce malumdur. Bunlar dışında mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik yol çalışmaları, çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları olmak üzere önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Sorunsuz, sürdürülebilir ve modern bir ilçe inşa ediyoruz. Hizmet eşit olarak tüm mahallelerimize ulaşacak. Sizlerin de emeği ve çabasıyla ilçemizde dokunulmadık, adım atılmadık yer bırakmayacağız. Her biriniz birer başkan yardımcısısınız ilçemizi hakettiği, olması gereken güzel noktalara hep beraber taşıyacağız.”

GERKOOP hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Öndeş kırsal kalkınmaya vurgu yaparak muhtarları destek olmaya çağırdı. Öndeş “GERKOOP bir çatıdır. Bu çatı altında tüm üreticilerimizin haklarını koruyacak, onların emeklerine sahip çıkacak bir yapı kuracağız. Tüm kooperatiflerimizle uyum içerisinde olacağız. Amacımız çiftçimizi, üreticimizi ihya etmek, kırsal kalkınmayı sağlamak. Önce huzur dedik, sonra ekonomiyi canlandıracağız dedik. Bu çerçevede üreticilerimize gelirlerini arttıracak, ekonomik anlamda refaha ulaştıracak, beklentilerini fazlasıyla karşılayacak GERKOOP'u kurduk. Tescilini gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı olsun. Siz kıymetli muhtarlarımızdan da bu oluşumu desteklemenizi, çiftçilerimize üreticilerimize anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü GERKOOP sizlerin, tüm Germencik'in bizler sadece vesileyiz” dedi.