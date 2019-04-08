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Germencik Belediye Başkanı Öndeş: Makam aracı kullanmayacağım

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, görev süresince makam aracı kullanmayacağını belirterek, belediyenin mevcut makam araçlarını kademeye göndereceğini belirtti.


31 Mart yerle seçim sürecinde makam araçlarını kaldıracağı yönünde söz verdiğini belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik Belediyesi için 4 tane makam aracı fazla. Mevcut makam araçları kademeye gidecek. Öncelikle lüksten vazgeçilerek belediye araç ve gereçlerinden tasarruf edilecek. Belediyede kullanılmayan fazlalık araçlar yeniden düzenleme yapılarak tasarruf planı sağlanacak” dedi.


“İlk talimatı verdi, kimse somurtmayacak”


Personelin halka hizmet verirken güler yüzle hizmet vermesi konusunda da talimat veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşa güler yüzle hizmet verilmesini ve vatandaşın işinin de en kısa sürede çözülmesini istedi. Makam araçları yerine kendi şahsına ait 09 EC 012 plakalı aracını kullanacağını belirten, “Bundan sonra belediyemizde tasarruf ilkelerimizi uygulayacağız. Biz halkımıza hizmet etmek için buradayız. Belediyecilik bir ekip işidir. Germencik'in ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları günden güne değişiyor. Çok çalışarak bizlere bu makamı layık gören tüm vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti getireceğiz” dedi.

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