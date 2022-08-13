Germencik Belediye Başkanı Öndeş sanayi sitesi esnafı ile kahvaltıda buluştu

Kahvaltı programında esnafların gerek sanayi özelinde gerekse ilçe genelinde görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Öndeş soruları cevapladı, yapılan ve yapılacak çalışmalardan bahsetti. Belediye Başkanı Öndeş iş birliği ve koordineli çalışmalarından dolayı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bilgin Balat ve yönetimine teşekkür etti. Germencik Belediyesi ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen Esnaf Buluşması Kahvaltı Programında konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Bilgin Balat ile birlikte düzenlediğimiz bu buluşmada dileğim sohbet etmek, sizlerin görüş, öneri ve taleplerini dinlemek sorularınızı cevaplamak, sorunlarınıza çözüm bulmaktır. Ancak çözüm bulurken önemli olan bunları yüzeysel değil kalıcı bir şekilde, iz bırakarak eser bırakarak aşmak yani sürdürülebilir çözümler yaratarak sorunları sonuçlandırmaktır. Buradan yola çıkarak bizler Germencik Belediyesi olarak sizlere hizmet etmeye, sizlerin huzur ve mutluluğu için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle bir araya geldiğimiz böylesi güzel bir organizasyonunda emeği geçen başta Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Bilgin Balat olmak üzere herkese teşekkür ediyor, esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.