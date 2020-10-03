Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten Azerbaycan'a destek

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda sivilin şehit olması ve yaralanması üzerine Ermenistan tarafından uzun yıllardır işgal altında olan Karabağ'a harekat başlatan Azerbaycan'a bir destek de Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Ermenistan'ı kınayan ve Azerbaycan'a destek paylaşımı yapan Belediye Başkanı Öndeş, tüm ilçeyi Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile Atatürk posterleriyle donattı. Germencik Belediye Binası, Cumhuriyet Meydanı ve Ortaklar Mahallesinde meydana bayrak astıran Öndeş kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanında ve destekçisi olduklarını ifade etti.

Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayan ve başlatılan karşı harekatı destekleyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediye binası ile ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlara bayrak asılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Öndeş “Kardeş ülkemiz Azerbaycan ve soydaşlarımız olan Azerbaycan halkının bu haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Ermenistan tarafından işgal edilen ve bölgede yaşayan halkın uzun yıllardır büyük sıkıntıların yaşandığı Karabağ'a yönelik başlatılan kurtarma harekatının zaferle sonuçlanması ve sorunların son bulması en büyük temennimizdir”dedi.