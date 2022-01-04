Germencik Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Belediye meclisinde doğalgaz, deve güreşi ve belediye tarafından hizmete açılacak olan halı sahanın fiyat tarifesi başta olmak üzere bir çok konu görüşüldü.

Yılın ilk meclisinde belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle ilçede doğalgaz çalışmalarının başlatılması için karar alındı. Yetkili firmanın çalışmalara başlaması ve ilçenin doğalgaza kavuşması için faaliyetler başlayacak. Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanan bir diğer gündem maddesi ise Germencik Deve Güreşi Festivali'nin yapılması oldu. 9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan 73. Geleneksel Büyük Germencik Deve Güreşi Festivali'ne ödenek ayrılması meclis üyelerinin oy birliğiyle karar alındı. Germencik Belediyesi tarafından ilçede sosyal hayatın canlandırılması ve özellikle gençlere sportif anlamda katkı sunması için Turanlar yolu üzerinde ve Ortaklar'da yapımı tamamlanmak üzere olan halı saha tesislerinin ücret tarifesi de belirlendi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını temennisinde bulunarak, “Yılın ilk meclisini yapmış bulunmaktayız. Bugün alınan ve yıl içinde alınacak tüm kararların ilçemiz ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.