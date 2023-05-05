Germencik Belediyesi 19 Mayıs Futbol Turnuvası başladı

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

Germencik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan kurumlar arası futbol turnuvası Germencik Belediyesi 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerindeki halı sahada başladı. Turnuvada Germencik Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü, Ziraat Odası, Tariş Birliği, Turanlar Süt Kooperatifi ve Neşetiye Ortaokulu'nun bulunduğu 8 takım bulunuyor. A ve B şeklinde iki grup halinde sürecek müsabakalar 17 Mayıs'ta sona erecek.

Turnuvaya katılan takımlara başarı dileyen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kurumlarımızın da katıldığı futbol turnuvası düzenledik. Sporun önemine dikkat çekmek hem de bu önemli günün anlamına yakışan bir katkı sunması adına böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Germencik Belediyesi olarak spora ve sporcuya her daim katkı sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.