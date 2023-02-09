Germencik Belediyesi 2 yardım tırını daha yola çıkardı

İlçede yardım kampanyasının sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Germencik ve mahallelerinden Germencik Belediyesi ekiplerince toplanan battaniye, ısıtıcı, soba, gıda, giyim ve hijyen maddeleri başta olmak üzere çeşitli insani yardım malzemeleri, ilçe merkezindeki ve Ortaklar Mahallesi'ndeki belediyeye ait giyim bankalarında toplanıyor. Gelen yardım malzemeleri, ürün çeşidine göre ayrıştırılıp paketlenerek tırlara yüklenip, deprem bölgesine gönderiliyor. Ürünlerin ayrıştırılması, paketlenmesi ve tırlara yüklenmesinde, belediye personelleri ile gönüllüler canla başla çalışıyor.

Germencik'te de başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlarla birlikte firmalar da katkıda bulundu. Yardım kampanyası ile toplanan su, şeker, çay, yağ, un, bakliyat başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleriyle yorgan, soba, odun, battaniye, kıyafet, ayakkabı, elektrikli ısıtıcılar, gibi birçok ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 tır dolusu yardım, deprem bölgesine gönderildi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gelen yardımların bir an önce yola çıkması için yoğun çaba gösteren gönüllü vatandaşlar ve belediye ekipleri başta olmak üzere tüm Germenciklilere gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Başkan Öndeş, “Deprem bölgesine gönderilmek üzere topladığımız yardımların hazırlaması ve yüklemesini gerçekleştirerek bugün 2 tırımızı daha yola çıkardık. Germencik Belediyesi olarak hazırladığımız ve halkımızın büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla seferber olduğu yardım kampanyası çerçevesinde toplamda 3 tır insani yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, gönüllü firma ve vatandaşlarımıza, yardım kampanyasına büyük bir fedakarlık ve mertlikle destek veren kıymetli Germencik halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden, kaza ve belalardan sakınsın. Teşekkürler Germencik” ifadelerini kullandı.