Germencik Belediyesi 6. satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı

Germencik Belediyesi çocukların ve gençlerin sosyal faaliyetlere teşviki amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, satranç severlere gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür etti.

Germencik Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu Germencik İlçe Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen turnuva 19 Mayıs Gençlik Parkı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 3 kategoride süren müsabakalarda 189 öğrenci en iyi hamleyi yapmak için ter döktü. Yapılan satranç turnuvasında 8 yaş altı kategorisinde birinci Musa Utku Alaşık, ikinci Ayaz Tufaner, üçüncü Mustafa Yiğit Duru, 10 yaş altı kategorisinde birinci Bora Savran, ikinci Kerem Batu Emer, üçüncü Ata Alaşahin, 16 yaş altı kategorisinde de birinci Selçuk Emre Çolak, ikinci Yaşar Asil Taş, üçüncü Mustafa Tuğrul Aytekin oldu. Turnuvada birinci sporcuya 1000 TL, ikinci sporcuya 600 TL, üçüncü sporcuya 400 TL, dördüncü sporcuya 300 TL, beşinci sporcuya da 200 TL ödül verildi.

Turnuvada dereceye girenleri tebrik eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sporculara madalya, kupa ve para ödülünü takdim etti. Turnuvaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öndeş, “Türkiye Satranç Federasyonu Germencik İlçe Temsilciliği iş birliğiyle hazırladığımız ilçemiz dışından da onlarca genç satranç severin katıldığı Satranç turnuvamız tamamlandı. 19 Mayıs Gençlik Parkı Tesislerimizde gerçekleşen ve 2 gün süren turnuvada derece alan gençlerimizi tebrik ediyor, katılan tüm satranç severlere gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.