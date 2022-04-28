Germencik Belediyesi çalışanları iftarda buluştu

19 Mayıs Gençlik Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine Germencik Belediyesi çalışanları ve aileleri bir araya geldi. Belediye Başkanı Fuat Öndeş yemek dağıtımına katılarak ardından çalışanlarıyla iftar yemeği yedi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar yemeği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Öndeş, gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, çalışanlarına emekleri ve özverileri için teşekkür etti.

Başkan Öndeş iftarda yaptığı konuşmada, “Zor zamanlar güçlü insanlar oluşturur, güçlü insanlar kolay zamanlar oluşturur, kolay zamanlar zayıf insanlar oluşturur, zayıf insanlar zor zamanlar oluşturur.” Bu sözün ışığında bizler Germencik Belediyesi ailesi olarak her ferdinin özverisi ve çalışkanlığıyla bugüne kadar zor ve çetin zamanlar atlattık. Bu sürecin bir ürünü olarak gördük ki imkansız denen işleri yapıyoruz, bahane üretmeden yolumuza devam ediyoruz. Bugün bu güçlü insanlarla yapılamaz denen hizmetleri yapıyor, mümkün değil denen işleri mümkün kılıyoruz. Bu güzel işlere imza atan kıymetli yol ve mesai arkadaşlarımızla bugün iftar sofrasında buluştuk. İmkansızlıklardan imkan oluşturan, bahanelere sığınmadan ilçemiz ve halkımız çalışan, üreten, gelişen ve geliştiren bir belediye olarak şüphesiz en büyük pay büyük bir özveri ve çalışkanlıkla görevini yerine getiren mesai arkadaşlarımızındır. Biz kocaman bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimizin bir yansıması olan bu güzel akşamda tüm emekçilerimize katılım gösterdikleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.