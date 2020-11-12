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Germencik Belediyesi dönüşümlü çalışma sistemine geçti

Germencik Belediyesi artan Kovid-19 vakaları nedeniyle dönüşümlü çalışma sistemine geçti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan hayatını etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs nedeniyle Germencik Belediyesi dönüşümlü çalışma sistemine geçti. Germencik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlçemizde artan Kovid-19 vakaları sebebiyle belediyemiz tedbir amaçlı dönüşümlü çalışma sistemine geçmiştir. 12 Kasım Perşembe tarihinden itibaren yeni çalışma saatlerimiz mesai başlangıç saat 10.00 - 12.30 mesai bitiş saat 13.30 - 15.00 olarak belirlenmiştir. Tüm halkımıza önemle duyurur, sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi.

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