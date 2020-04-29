Germencik belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtımına başladı

Üzerinde “Germencik Halkının Hediyesidir” yazılı yardım kolilerinin dağıtımına başlayan Germencik Belediyesi ekipleri ilçenin birçok noktasında çalışma gerçekleştiriyor. Yardım kolilerinin yanı sıra üreticiden aldığı 3 ton soğanı da pazar girişlerinde vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in bu adımı vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Vatandaşlar Belediye Başkanı Öndeş'e teşekkür ederek gerek korona virüs ile mücadelesi gerekse sosyal belediyecilik uygulamalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş sosyal belediyecilik anlamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere değinerek şunları kaydetti “Korona virüs ile etkin ve istikrarlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede halk sağlığını korumak için ciddi adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Ancak bu süreçte gerek esnaflarımız gerekse vatandaşlarımız ekonomik anlamda ciddi zorluklarla karşı karşıyalar. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için durum oldukça kötü. Ramazan ayının da bu sürece denk gelmesiyle birlikte halkımıza bu zor günlerde bir nebze de olsa destek sunmak için sosyal belediyecilik anlamında adımlarımızı hızlandırdık. Belediye olarak hazırladığımız yardım paketlerini, muhtarlarımızdan aldığımız bilgiler ışığında gelir düzeyi düşük ailelerimize ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra hem üreticimize hem de vatandaşlarımıza destek olmak için sosyal ve sorumlu belediyecilik ilkesi gereği 3 ton kuru soğan satın alarak ücretsiz bir şekilde halka dağıtımını sağladık. Halk için halkla birlikte bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Germencik Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla halkımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.