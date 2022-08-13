Germencik Belediyesi Ortaklar Mahallesi'nde aşure dağıttı

Germencik Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtımlarını Ortakla Mallesi'nde sürdürdü.

Germencik ilçe merkezinde aşure hayrı gerçekleştiren Germencik Belediyesi ardından Ortaklar Mahallesi'nde de aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören aşure hayrına Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katılarak vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure hayrından dolayı büyük memnuniyet duyan vatandaşlar Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve belediye personellerine teşekkür etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Germencik Belediyesi olarak Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtımımızı bugün de Ortaklar Mahallemizde gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle Mübarek Muharrem ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.