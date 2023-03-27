Germencik Belediyesi Ramazan etkinlikleri başlıyor

Germencik Belediyesi'nin Ramazan ayı çerçevesinde düzenleyeceği etkinliklerle vatandaşlar, özellikle çocuklar keyifli vakit geçirecek. Belediye Başkanı Fuat Öndeş; Hacivat ile Karagöz, tiyatro, dans, sihirbaz etkinliklerinin aralarında bulunduğu gösterilerin ücretsiz olduğunu belirterek, vatandaşları davet etti.

Germencik Belediyesi, Ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi amacıyla düzenleyeceği etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. Germencik'te ilk etkinlik 29 Mart Çarşamba günü belediyenin Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda saat 20.45'te düzenlenecek. Çocukların aileleriyle birlikte katılacağı etkinliklerde Hacivat-Karagöz ile Semazen gösterileri sunulacak. Sihirbaz gösterisi, komedi dans 3'lüsü, kanto ile ödüllü yarışmalarla çocukların keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor. Ayrıca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekerin ikram edileceği etkinlikler renkli anlara sahne olacak.

5 Nisan Çarşamba günü belediyenin Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda saat 20.45'te düzenlenecek 'Doğaçlama Tiyatrosu' ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da 'Kahramanlar Kumpanyası' müzikli dans oyunu izleyicilerle buluşacak. Tiyatro ve müzikli dans oyununa katılmak isteyen vatandaşlarımız 'ücretsiz' biletlerini Germencik ile Ortaklar'daki giyim bankalarından temin edebilecek.

Vatandaşları etkinliklere davet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Ramazan ayının önemine binaen özellikle çocuklarımızın velileriyle birlikte keyifli vakit geçirmeleri için bir dizi etkinlik takvimi oluşturduk. Vatandaşlarımızın günlük hayatın stres ve sıkıntısından bir nebzede olsa uzaklaşmaları ve Ramazan ayının maneviyatının hissedilmesi için hazırladığımız etkinliklerimizi halkımızla buluşturacağız. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını bu vesileyle kutluyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.