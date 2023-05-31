Germencik Belediyesi yaz okulu etkinlikleri başlıyor

Germencik Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği yaz okulu etkinlikleri için kayıtlar başlıyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 6-12 yaş arasındaki çocukları, yaz okuluna davet etti.

Yoğun eğitim dönemi sonrası öğrencilerin yaz tatilini kendilerini geliştirerek ve eğlenerek geçirmeleri için yaz okulu düzenleyen Germencik Belediyesi'nin vereceği kurslar yaz boyu devam edecek. 3 Temmuz'da eğitime başlayacak yaz okulları kayıtları 1-20 Haziran arasında yapılacak olup, 6-12 yaş arasındaki çocuklar kayıtlarını belediyenin ilçe merkezindeki ve Ortaklar Mahallesi'ndeki Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerinde gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, futbol, voleybol, basketbol, yüzme ve jimnastik alanlarında uzman antrenörler eşliğinde kurs görecek.

“Sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz”

6-12 yaş arasındaki tüm çocukları, yaz okulu etkinlikleri için kayıt yaptırmaya davet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve psikolojik gelişimleri için sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz yaz okulu etkinliklerimizi, bu yıl da yapacağız. Futbol, voleybol, basketbol, yüzme ve jimnastik branşlarında deneyimli antrenörlerimizin vereceği kurslarda çocuklarımızın hem spor yapmalarını sağlayacak hem de güzel vakit geçirmeleri için imkan sunmuş olacağız. 6-12 yaş aralığında bulunan tüm çocuklarımız, yaz okuluna davetlidir” ifadelerini kullandı.