Germencik Belediyesinde ‘Mavi Masa' kuruldu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ‘Mavi Masa' projesini hayata geçirerek seçim vaadini yerine getirdi.

Germencik Belediyesi ile vatandaşların arasında bir köprü görevi gören mavi masa; Germencikli vatandaşların sorunlarının daha kısa sürede çözülmesi için çalışmaya başladı. Mavi Masa'ya yapılan başvuruların tümü işleme alınırken, sorun veya istek, ilgili müdürlüklere iletilerek çözüm süreci takip edilip vatandaşlara bilgi verilecek.

Vatandaşların iş başvuruları, talep, önerileri ve şikayetlerinin hızlı bir şekilde çözüme ulaşabilmesi için kısa süre içinde hayata geçecek sistem sayesinde Germenciklilerin en çok hangi konuda şikayette bulunduğu ve bu şikayetlerin ne kadar sürede çözüldüğüne dair veriler de tespit edilebilecek.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “ Seçim vaatlerimiz arasında ‘Mavi Masa' projemiz vardı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu vaadimizi hayata geçirdik. Mavi Masa vatandaşlarımızın iş başvurularını yapabilmeleri amacı ile kuruldu. Ayrıca belediyemiz birimlerinin çözmesi gereken sorunları Çözüm Masası anlayışı ile ilgili birimlere gönderir. Dilekçenizin takibini yapar ve çözüme ulaştırır. Hemşerilerimiz Mavi Masa' ya telefonla dilek ve şikayetlerinizi bildirip ve takibini kolaylıkla yapabilecek. Sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığımız bu hizmet sayesinde; herhangi bir işinizin takibi için Mavi Masa'daki görevlilerimiz belediyeye geldiğinizde, hangi birimle işiniz olduğu konusunda size yardımcı olacaklardır” diye konuştu.