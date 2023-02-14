Germencik Belediyesi'nden 14 Şubat farkındalığı

Germencik Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü değiştirerek “Sevgi ve İyileşme Günü” adıyla farkındalığa imza attı. Belediye çalışanlarınca ilçeye yerleşen depremzede vatandaşlara, üzerinde “Sevgi ve iyileşme günü; ekmeği, aşı, acıyı, tatlıyı birlikte paylaşacak, hep birlikte iyileşeceğiz” yazılı gül verdi. Vatandaşlara, Aydın'ın önemli ürünlerinden olan incir ikram edilirken, depremzede vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentileri dinlendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören ve aralarında Aydın'ın Germencik ilçesi de bulunan kentlere yerleştirilen aileler için Germencik Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 'Sevgi ve İyileşme Günü' olarak değiştirerek farkındalık oluşturdu. İlçedeki otel ile çeşitli adreslerde yaşayan aileler için gül, incir ve sosyal destek paketi hazırlayan Germencik Belediyesi, “Sevgi ve iyileşme günü; ekmeği, aşı, acıyı, tatlıyı birlikte paylaşacak, hep birlikte iyileşeceğiz” notunu ekledi. Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci, birim müdürleri ve personeller depremden etkilenen ailelere gülle birlikte, yöreye ait Germencik inciri ikram etti. Duygulu anlar yaşayan aileler, Germencik Belediyesi'ne teşekkür etti.

Zor zamanlardan geçildiğini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Çok acı ve üzüntü dolu günlerdeyiz. Kelimelerin anlamsız kaldığı, ne söylersek söyleyelim durumu tam anlamıyla ifade edemeyeceğimiz bir felaket yaşadık. İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın gerek belediye gerek şahsi olarak her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak, yaralarımızı birlikte sararak hep beraber, iyileşeceğiz. Biz, onlar diye bir ayrım yok. Hepsi, artık birer Germencikli. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da taziyelerimi bildiriyorum” ifadelerini kullandı.