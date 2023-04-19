Germencik Belediyesi'nden 23 Nisan'da çocuklara özel şenlik

Germencik Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk şenliği düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Germencik Belediyesi, çocuk şenliği düzenleyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gerçekleşecek çocuk şenliğinde tüm çocuklar, şişme oyun alanları, zeka ve beceri oyunları, ödüllü yarışmalar, yüz boyama etkinliği, palyaço, dev maskotlar eşliğinde eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirecek. Şenliğe katılacak çocuklara sosis balon dağıtılacak, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek şenlik, 23 Nisan Pazar günü Germencik Cumhuriyet Meydanı ile Ortaklar Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00'da gerçekleşecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Germencik Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikler, 24 Nisan Pazartesi günü de devam edecek. Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde yapılacak etkinlik 15.00'te başlayacak. Müzikli dans gösterisi ile yüz boyama etkinliklerinin yapılacağı etkinliklerde renkli balonlar ile pamuk şekeri de dağıtılacak. Etkinlikler pasta kesimiyle tamamlanacak.

Germencik'te iki gün boyunca düzenlenecek olan etkinliğe çocuklar ile aileleri davet eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Kıymetli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Germencik ve Ortaklar Cumhuriyet Meydanında saat 13.00'da başlayacak olan çocuk şenliğine davetlisiniz. Birbirinden eğlenceli aktiviteler, oyun grupları, palyaço ve maskotlar, ödüllü yarışmalar ve ikramların olduğu eğlence dolu bir gün sizleri bekliyor. Çünkü bu sizin bayramınız. Kutlu olsun” ifadelerini kullandı.