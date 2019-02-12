Germencik Belediyesinden çalışan maaşlarının ödenmediği iddiasına yalanlama

Germencik Belediye Başkanı ve Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Germencik'te belediye çalışanlarının 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasının seçim sürecinde kendisini yıpratmaya dönük asılsız haber olduğunu ve suç duyurusunda bulunduklarını belirti.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, bir internet haber sitesinde yayınlanan Germencik Belediye Personelinin 3 aydır maaşlarını alamadıkları yönündeki haber hakkında suç duyurusunda bulunarak ve gerekli yasal işlemlerin yetkili adli merciler tarafından verileceğine inandığını belirtti. Akın, “Sabah saatlerinde gördüğümüz bu haber bizleri ziyadesiyle üzdü. İşçilerin alın terine göz koymak Allah katında haramdır. Bu işçiler çoluk çocuk bakıyor, kira ödüyor borç ödüyor. Beni bu şekilde suçlamalarla sözde siyaseten yıpratacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İddialarla, çamur at izi kalsın anlayışı haber yapmanın moda olduğu günleri yaşıyoruz. Keşke haber yapılmadan evvel bizlerden de bilgi isteselerdi bu haberi zaten yapmazlardı. Şurada seçime kısa süre kaldı. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Böyle yalan aslı astarı olmayan haberlerle önümüzü kesmeye, moralimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Herkes önce önündeki pislikleri temizlesin. Haberi yapan site ve sorumluları hakkında Belediyemiz Avukatları gerekli işlemleri yaparak suç duyurusunda bulundular. Bundan sonraki süreci yetkili adli merciler verecektir" diye konuştu.

Belediye personelinden habere büyük tepki

Haberin altına gelen tepki yorumlarında belediye personeli Germencik Belediyesi'nde çalışmaktan mutlu olduklarını, Ümmet Akın'ın Efeler Belediyesi'ne aday olmasından da onur duyduklarını ve eksiksiz bir şekilde her ay maaşlarını aldıklarını belirttiler. Personellerden bazıları "Başkanımız biz işçilerin alın terine göz koyacak bir adam değil. Hakkımız neyse alıyoruz kendisi bize İşçi hakkı yemek Allah katında haramdır. Bu haberi yapanlar mutlaka adres karıştırdılar. Asıl maaşlarını alamayan işçiler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Onlara gidip sorsunlar. Maaşlarını almışlar mı yada eksik mi almışlar diye. Kimse bizim üzerimizden üzerinden Ümmet Akın Başkana atıfta bulunmasın. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan arkadaşlar isyanda. Ulusal basında işten atılan işçilerin dramını da üzülerek okuyoruz. Bizim üzerimizden asılsız haber yapmasınlar. Biz Germencik Belediyesinde çalışmaktan ve Başkanımızdan memnunuz. Bu haberlerin kimler tarafından yaptırıldığı algı operasyonunu kimlerin yönettiğini biliyoruz” dediler.