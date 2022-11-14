Germencik Belediyesi'nden çiftçiye can suyu

Germencik Belediyesi'nin kendi arazilerinde yetiştirdiği 206 bin 240 kilogram yonca, 1 yılda piyasa fiyatlarının çok altında rakamlarla Germencikli çiftçilerle buluşturuldu. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geliştirecekleri projelerle çiftçinin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Germencik Belediyesi'nin çiftçiye nefes aldırdığı projeyle, belediyenin arazilerine ekilen yoncalar, hayvan yetiştiricilerine teslim edilmeye devam ediyor. Germencik Belediyesi her geçen gün artan maliyetler karşısında büyük zorluk çeken üreticiler için sürdürdüğü proje çerçevesinde, 1 yıldır kendi arazilerinde ürettiği 206 bin 240 kilogram 10 bin 433 paket yoncayı çiftçilerle buluşturdu. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik önemli projelerle üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Üretici nefes alıyor”

Yem fiyatlarının artmasıyla tarımsal üretimin zor dönemden geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üretimde yükselen maliyetlerin çiftçilerin belini büktüğünü ve bunun bir an önce ortadan kaldırılması için gereken tarım politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kırsalda kalkınmayı hızlandırmak ve çiftçinin refahını artırmak için üreticilere destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Öndeş, “1 yıldır kendi arazilerimizde üretimini yaptığımız yoncaları piyasanın altında rakamlarla üreticilerimizle buluşturuyoruz. Tarımdaki ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olan üreticimize destek olarak onların üretimde kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Üreticinin rahat bir nefes alması için ortaya koyduğumuz ve koyacağımız projelerle destek olmaya devam edeceğiz” dedi.