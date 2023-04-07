Germencik Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor

İçerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı koliler, ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların bütçesini bir nebze de olsa rahatlatıyor.

Sosyal Belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde ilçede yaşayan ve ekonomik durumları iyi olmayan vatandaşlar için gıda kolisi hazırlayan Germencik Belediyesi dağıtımlara başladı. Belediyenin kendi bütçesinden ve vatandaşların bağışlarıyla hazırlanan gıda kolilerinin içerisinde çiçek yağı, çay, şeker, un, kuru fasulye, pirinç, makarna, salça, tuz ve çorba yer alıyor. Ramazan kolileri ilçedeki 36 mahallede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. “Ramazan birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Germencik halkının hediyesidir” yazılı koliler ile Germencik Belediyesi ekipleri, vatandaşların kapısını çalıyor.

"Depremzede aileler de unutulmuyor"

Hazırlanan ramazan kolilerinin dağıtılmasında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen ve ilçede yaşayan vatandaşlar da unutulmuyor. Ramazan erzak kolilerinin ramazan ayı boyunca dağıtılacağını aktaran Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak gerek kendi imkanlarımızla gerekse vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bizlere teslim ettiği ramazan erzak kolilerimizin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından ilçemizde bulunan depremzede vatandaşlarımızın da olması bu ramazanı geçmişteki ramazanlara göre daha önemli kılıyor. Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Paketlerini teslim alan Germencikliler, Ramazan ayında yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.