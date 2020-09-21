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Germencik Belediyesi'nden kan bağışı kampanyası

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Germencik Belediyesi ve Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi iş birliği ile Germencik ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Germencik Belediyesi önünde kan bağışı aracında bağış işlemi gerçekleştirilirken, bağışta bulunmak isteyenlerin ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Vatandaşlar ve belediye personelinin yanı sıra Germencik Belediye Başkan Vekili Mehmet Çondur da kan bağışında bulundu.


Çondur, “Korona virüs salgını dolayısıyla kan stoklarında ciddi derecede azalma olduğu hepimizce bilinmem bir konu. Germencik Belediyesi olarak biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalıştı. Destek veren tüm personellerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Unutmayalım ki, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” dedi.

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