Germencik Belediyesi'nden kurtuluşun 100. yılında anlamlı etkinlik

Etkinlikteki konuşmasında milli mücadeleyi anlatan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve cefakar Türk halkının destan yazdığını söyledi.

7 Eylül Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 yıl önce Kanlı Bahçede Yunanlılar tarafından kuyulara atılarak şehit edilen 94 kişinin bulunduğu abidenin önünde program düzenlendi. Kanlı Bahçe Abidesi'ne ışıklarla “100. Yıl” yazıldı. Programa katılan çok sayıda vatandaşa ikramlarda bulunuldu. “İşgalden kurtuluşa” temalı zeybek gösterisi, programa katılanlardan tam not aldı. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ile Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından şehitliğe çelenk sunuldu. Göndere, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı çekildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. İlçe Müftüsü Selman Coşkun tarafından şehit ve gaziler için dua edildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bir asır sonra şehitliğin bulunduğu alanda olduklarını söyledi. İstiklal Marşı dizelerinin anlam bulduğu alanlardan birisinin de Kanlı Bahçe Şehitliği olduğunu vurgulayan Başkan Öndeş, şöyle devam etti:

“Burası Mehmet Akif Ersoy'un ‘bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı' dizlerinin anlam bulduğu o yerlerden bir tanesidir. 100 yıl sonra burada bulunup koç kuyusu Kanlı Bahçe Abidesi'nde hunharca katledilen, vatanı için canlarını, gözlerini kırpmadan veren şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz.”

Türk tarihinin, kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade eden Başkan Öndeş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bazı yükler vardır, sadece kahramanlar taşır. Bazı bayraklar vardır, sadece kahramanlar taşır. Bazı kahramanlar vardır, büyük bir ülkeyi taşır. İşte bu yolda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu cefakar ve fedakar Türk halkı bir destan yazdı. Bu ülkeyi bize emanet bıraktı. Yakın tarihimize baktığımızda bizler yüz yıllık değil, bin yıllık değil, binlerce yıllardan beri bu dünya coğrafyasında 16 tane devlet kurmuş, bunları yüceltmiş tarihe isim yazmış bir milletin evlatlarıyız.”

Programın sonunda protokol üyeleri ile vatandaşlar abideye karanfil bıraktı.