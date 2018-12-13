Germencik Belediyesinden tiyatro etkinliği

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘İbret-i Alem' isimli tiyatro oyununa Germencikli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Germencik Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinlikler kapsamında belediye konferans salonunda ücretsiz sahnelenen oyuna vatandaşların ilgisi büyük oldu. ASEM sanat tiyatrosunun sahnelediği ‘İbret-i Alem Yaşam Komedisi' isimli oyun yaklaşık iki saat sürdü. Germenciklilerin büyük beğeni ile izlediği oyun sonrasında ASEM sanat tiyatrosunun yönetmeni Ali Aslan, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'a, Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeline sanata gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederken izleyicilere de oyuna gösterdikleri ilgiden dolayı şükranlarını sundu. Germencik'te 3'üncü defa seyirci ile buluştuklarını dile getiren yönetmen Aslan oyunun sonunda izleyici ile hatıra öz çekimi yaptı.