Germencik Belediyesinden tiyatro etkinliği

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro günleri kapsamında Aydın'ın sevilen grubu Finitolar 3 üncü defa Germenciklilerle buluşacak.

Erkan Karadeniz'in yazıp yönettiği ve Tuğçe Karabayır ile birlikte sahne aldıkları iki kişilik oyunlar ile tiyatro severlere keyifli anlar yaşatan grup bu defa “Kiralık Sahne” isimli iki kişilik komedi oyununu Germencikliler için sahneleyecekler. İkili daha evvel “Ruh Öküzüm” ve “Ruh Öküzüm Bebek” oyunları ile evli bir çiftin hikayesini mizahi bir tarzda anlatarak izleyiciyi adeta gülme krizine sokmuşlardı. Germencik Belediyesi Konferans salonunda sahnelenecek tiyatro hakkında Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın “Aydınımızdan çıkmış ve İlimizi birçok platformda büyük başarılarla temsil eden genç kardeşlerimizi üstün başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Belediye olarak elimizden geldiğince böyle etkinliklerde onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Finitolar ilçemizde 3 üncü defa sahne alacaklar. Daha evvel sergiledikleri 2 oyunda çok başarılıydı. Profesyonel bir grup olduklarını herkese ispat ettiler. Finitolar grubunun Belediyemiz konferans salonunda Salı günü sergileyecekleri bu güzel oyuna tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Germencik Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen tiyatro gösterisinin 08 Ocak 2019 günü saat 20.00'de Germencik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşeceği, oyun için ise ücretsiz biletlerin Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür Kafe, Ortaklar Giyim Bankasından temin edilebileceği belirtildi.