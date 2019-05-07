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Germencik Belediyesinin ilk iftar programı gerçekleşti

Germencik Belediyesi’nin ilk iftar programı Germencik Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Germencik Belediyesi'nin ilk iftar programı Germencik Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Germencikli vatandaşlarıyla aynı masada iftarını yapan Başkan Fuat Öndeş, Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi.


Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerine tüm Germencik halkını beklediklerini söyleyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilk iftarını Cumhuriyet Meydanında yaptı. Büyükşehir Belediyesi ile Germencik Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen iftar programı vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Germencik'in birçok mahallesinde kurulacak olan iftar sofrası 07-08 Mayıs tarihleri arası Germencik Cumhuriyet Meydanında olacak.


İftarda Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Refik Taşkır ile birlikte vatandaşa iftar yemeği dağıttılar.


Her bir konukla tek tek ilgilenen Başkan Öndeş, Ramazan ayının bolluk bereket ayı olduğunu, insanların dayanışma ve birlik içinde bu ayı kardeşçe kutlaması gerektiğine inandığını söyledi. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Başkan Fuat Öndeş: “İlk iftar programımız, Ramazan ayı coşkusuna dahil olabilmek çok güzel. Tüm vatandaşlarımız için Ramazan sofralarına bir parça katkımız olabilirse kendimizi mutlu sayarız. Germencik halkıyla bir arada olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı iftar yemeklerimize bekliyoruz" dedi.

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