Germencik Belediyesi'nin katkılarıyla ‘Yöresel Ürünler Fuarı' açılacak

Germencik Belediyesi'nin katkılarıyla 8-21 Mart 2021 tarihleri arasında Germencik Cumhuriyet Meyanında ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kurulacak. 8 Mart 2021 Pazartesi günü açılışı gerçekleştirilecek olan fuar, 14 gün boyunca Cumhuriyet Meydanında ziyaretçilerini kabul edecek.

Sıkı pandemi tedbirleri altında gerçekleşecek olan fuarda açılacak stantlarda çeşitli yörelerden gıda, hediyelik eşya gibi birçok çeşit ürün misafirlerin beğenisine sunulacak. Pandemi tedbirleri gereği kapalı durumda olan Selatin Organik Köy Pazarı esnafı ile Mursallı Kadın Kooperatifi de ürettiği ürünlerle fuar alanında yer alacak. Yöresel ürünler fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş normalleşme sürecine dikkat çekerek, vatandaşlardan pandemi tedbirlerine aynı hassasiyetle devam etmelerini rica etti. Başkan Öndeş, “Yöresel ürünler fuarı ile halkımızın bir nebze de olsa nefes alması, kısıtlamaların oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri azaltmayı hedefledik. Fuar alanına katılım gösterirken pandemi tedbirlerine uymamız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmemizin sağlığımız açısından önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.