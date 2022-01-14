Germencik Belediyesi'nin ürünleri tarım fuarında yoğun ilgi gördü

Uluslararası Aydın Tarım Fuarı'nda Germencik Belediyesi'nin standı ziyaretçi akınına uğradı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in tarımsal kalkınma projesinin en önemli adımı olan ve Germencik'e ait değerlerin markalaşması için hayata geçirdiği İNYA ile Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi (GERKOOP) ürünlerinin yer aldığı stant büyük beğeni topladı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ile İlçe Belediye Başkanları başta olmak üzere birçok isim standı ziyaret ederek, üretilen ürünleri incelediler. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş standı ziyaret eden tüm konuklara teşekkür etti.

Başkan Öndeş, “Kırsal kalkınmanın sağlanması ve bir tarım kenti olan Germencik'in tarımsal üretiminin marka değerine kavuşması için Belediyemiz ve kooperatiflerimiz iş birliğiyle kurduğumuz İNYA markamız ve kurulması için büyük katkı sunduğumuz Germencik Üretim İşletme ve Pazarlama Kooperatifi GERKOOP ile birlikte Aydın Tarım Fuarına katılım sağladık. Standımızı ziyaret eden Aydın Valimiz, CHP Aydın milletvekillerimiz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, kurum amirleri ve bürokratlar başta olmak üzere tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.